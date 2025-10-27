JOKE（JOKE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.01210796$ 0.01210796 $ 0.01210796 最低价 $ 0.00843962$ 0.00843962 $ 0.00843962 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -15.09% 漲跌幅（7D） -15.09%

JOKE（JOKE）当前实时价格为 $0.00881758。过去 24 小时内，JOKE 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。JOKE 的历史最高价为 $ 0.01210796，历史最低价为 $ 0.00843962。

从短期表现来看，JOKE 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -15.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

JOKE（JOKE）市场信息

市值 $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 8.82M$ 8.82M $ 8.82M 流通量 500.00M 500.00M 500.00M 总供应量 999,999,999.794431 999,999,999.794431 999,999,999.794431

JOKE 的当前市值为 $ 4.41M, 它过去 24 小时的交易量为 --。JOKE 的流通量为 500.00M，总供应量是 999999999.794431，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.82M。