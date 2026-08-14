JojoWorld 今日价格

JojoWorld (JOJO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 13.23%。当前 JOJO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 JOJO。

JojoWorld 目前市值在 $ 18,130.89 排名第 #-，流通供应量为 112.00M JOJO。过去 24 小时内，JOJO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.82444，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，JOJO 在过去一小时内波动了 +0.57%，过去7 天内波动了 +5.64%。过去一天，总交易量达到 $ 535.38。

JojoWorld（JOJO）市场信息

市值 $ 18.13K$ 18.13K $ 18.13K 成交量（24H） $ 535.38$ 535.38 $ 535.38 完全稀释市值 $ 129.51K$ 129.51K $ 129.51K 流通量 112.00M 112.00M 112.00M 总供应量 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

JojoWorld 的当前市值为 $ 18.13K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 535.38。JOJO 的流通量为 112.00M，总供应量是 800000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 129.51K。