John Pork 今日价格

John Pork (PORK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.78%。当前 PORK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PORK。

John Pork 目前市值在 $ 43,639 排名第 #-，流通供应量为 998.81M PORK。过去 24 小时内，PORK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0041359，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PORK 在过去一小时内波动了 +0.14%，过去7 天内波动了 -6.18%。过去一天，总交易量达到 --。

John Pork（PORK）市场信息

市值 $ 43.64K$ 43.64K $ 43.64K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 43.64K$ 43.64K $ 43.64K 流通量 998.81M 998.81M 998.81M 总供应量 998,806,798.384199 998,806,798.384199 998,806,798.384199

John Pork 的当前市值为 $ 43.64K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PORK 的流通量为 998.81M，总供应量是 998806798.384199，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 43.64K。