John Doge 价格 (JDOGE)
今天 John Doge (JDOGE) 的实时价格为 0.02055717 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。JDOGE 兑换 USD 的价格为实时更新。
John Doge 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 44.37 USD
- John Doge 当天价格变化为 +2.56%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，John Doge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00051408。
在过去30天内，John Doge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0059582798。
在过去60天内，John Doge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0091642938。
在过去90天内，John Doge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01579780912636283。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00051408
|+2.56%
|30天
|$ -0.0059582798
|-28.98%
|60天
|$ -0.0091642938
|-44.57%
|90天
|$ -0.01579780912636283
|-43.45%
John Doge 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+2.56%
-30.58%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 JDOGE 兑换 AUD
A$0.0330970437
|1 JDOGE 兑换 GBP
￡0.0168568794
|1 JDOGE 兑换 EUR
€0.0199404549
|1 JDOGE 兑换 USD
$0.02055717
|1 JDOGE 兑换 MYR
RM0.092507265
|1 JDOGE 兑换 TRY
₺0.7283405331
|1 JDOGE 兑换 JPY
¥3.2124689559
|1 JDOGE 兑换 RUB
₽2.1062876382
|1 JDOGE 兑换 INR
₹1.7798397786
|1 JDOGE 兑换 IDR
Rp337.0027329648
|1 JDOGE 兑换 PHP
₱1.2036223035
|1 JDOGE 兑换 EGP
￡E.1.0323810774
|1 JDOGE 兑换 BRL
R$0.125398737
|1 JDOGE 兑换 CAD
C$0.0296023248
|1 JDOGE 兑换 BDT
৳2.497696155
|1 JDOGE 兑换 NGN
₦32.0204647071
|1 JDOGE 兑换 UAH
₴0.8656624287
|1 JDOGE 兑换 VES
Bs1.11008718
|1 JDOGE 兑换 PKR
Rs5.7309278526
|1 JDOGE 兑换 KZT
₸10.9113346926
|1 JDOGE 兑换 THB
฿0.7098390801
|1 JDOGE 兑换 TWD
NT$0.6761253213
|1 JDOGE 兑换 CHF
Fr0.0187070247
|1 JDOGE 兑换 HKD
HK$0.1599347826
|1 JDOGE 兑换 MAD
.د.م0.2063939868