Joe Hat 价格 (HAT)
今天 Joe Hat (HAT) 的实时价格为 1,296.56 USD。目前其市值为 $ 190.59K USD。HAT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Joe Hat 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 91.87 USD
- Joe Hat 当天价格变化为 +9.68%
- 其循环供应量为 147.00 USD
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今天内，Joe Hat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +114.44。
在过去30天内，Joe Hat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -344.4958623440。
在过去60天内，Joe Hat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +290.2415684560。
在过去90天内，Joe Hat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -26.8403842889956。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +114.44
|+9.68%
|30天
|$ -344.4958623440
|-26.56%
|60天
|$ +290.2415684560
|+22.39%
|90天
|$ -26.8403842889956
|-2.02%
Joe Hat 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.05%
+9.68%
-11.63%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
A fun token created by Trader Joe team that allows 1 HAT to be redeemed for a real physical hat. Only 150 hats in existence and each HAT is burned when redeemed.
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|1 HAT 兑换 AUD
A$2,074.496
|1 HAT 兑换 GBP
￡1,037.248
|1 HAT 兑换 EUR
€1,257.6632
|1 HAT 兑换 USD
$1,296.56
|1 HAT 兑换 MYR
RM5,795.6232
|1 HAT 兑换 TRY
₺45,781.5336
|1 HAT 兑换 JPY
¥203,572.8856
|1 HAT 兑换 RUB
₽144,566.44
|1 HAT 兑换 INR
₹111,180.02
|1 HAT 兑换 IDR
Rp20,912,255.1368
|1 HAT 兑换 PHP
₱75,187.5144
|1 HAT 兑换 EGP
￡E.65,826.3512
|1 HAT 兑换 BRL
R$8,038.672
|1 HAT 兑换 CAD
C$1,867.0464
|1 HAT 兑换 BDT
৳154,938.92
|1 HAT 兑换 NGN
₦2,003,950.1704
|1 HAT 兑换 UAH
₴54,598.1416
|1 HAT 兑换 VES
Bs66,124.56
|1 HAT 兑换 PKR
Rs361,351.272
|1 HAT 兑换 KZT
₸680,603.2408
|1 HAT 兑换 THB
฿44,446.0768
|1 HAT 兑换 TWD
NT$42,630.8928
|1 HAT 兑换 CHF
Fr1,166.904
|1 HAT 兑换 HKD
HK$10,074.2712
|1 HAT 兑换 MAD
.د.م13,108.2216