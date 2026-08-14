JINDOGE 今日价格

JINDOGE (JINDO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 43,78%。当前 JINDO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 JINDO。

JINDOGE 目前市值在 $ 54 320 排名第 #-，流通供应量为 1000,00M JINDO。过去 24 小时内，JINDO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,00379275，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，JINDO 在过去一小时内波动了 +0,77%，过去7 天内波动了 -59,73%。过去一天，总交易量达到 --。

JINDOGE（JINDO）市场信息

市值 $ 54,32K$ 54,32K $ 54,32K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 54,32K$ 54,32K $ 54,32K 流通量 1000,00M 1000,00M 1000,00M 总供应量 999 999 232,161895 999 999 232,161895 999 999 232,161895

JINDOGE 的当前市值为 $ 54,32K, 它过去 24 小时的交易量为 --。JINDO 的流通量为 1000,00M，总供应量是 999999232.161895，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 54,32K。