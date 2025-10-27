Jin the Snake（JIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00024544$ 0.00024544 $ 0.00024544 最低价 $ 0.0000044$ 0.0000044 $ 0.0000044 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -1.14% 漲跌幅（7D） -1.14%

Jin the Snake（JIN）当前实时价格为 $0.0000046。过去 24 小时内，JIN 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。JIN 的历史最高价为 $ 0.00024544，历史最低价为 $ 0.0000044。

从短期表现来看，JIN 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -1.14%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Jin the Snake（JIN）市场信息

市值 $ 4.60K$ 4.60K $ 4.60K 成交量（24H） $ 3.13$ 3.13 $ 3.13 完全稀释市值 $ 4.60K$ 4.60K $ 4.60K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Jin the Snake 的当前市值为 $ 4.60K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.13。JIN 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.60K。