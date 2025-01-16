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JFIN Coin 价格 (JFIN)

USD

JFIN Coin (JFIN) 实时价格图表

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+0.70%(1D)

今天 JFIN Coin (JFIN) 的价格

今天 JFIN Coin (JFIN) 的实时价格为 0.241132 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。JFIN 兑换 USD 的价格为实时更新。
JFIN Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 193.97K USD
- JFIN Coin 当天价格变化为 +0.79%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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JFIN Coin (JFIN) 价格表现 USD

今天内，JFIN Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00189525
在过去30天内，JFIN Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0508690138
在过去60天内，JFIN Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0394070453
在过去90天内，JFIN Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.03404570464298547

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00189525+0.79%
30天$ -0.0508690138-21.09%
60天$ -0.0394070453-16.34%
90天$ -0.03404570464298547-12.37%

JFIN Coin (JFIN) 价格分析

JFIN Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.234014
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$ 0.252224
$ 0.252224$ 0.252224

$ 7.14
$ 7.14$ 7.14

+0.83%

+0.79%

+0.44%

JFIN Coin (JFIN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 193.97K
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什么是JFIN Coin (JFIN)

Utility token for the JFin ecosystem.

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JFIN Coin (JFIN) 资源

官网

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JFIN 兑换为当地货币

1 JFIN 兑换 AUD
A$0.38822252
1 JFIN 兑换 GBP
0.19531692
1 JFIN 兑换 EUR
0.23389804
1 JFIN 兑换 USD
$0.241132
1 JFIN 兑换 MYR
RM1.085094
1 JFIN 兑换 TRY
8.54571808
1 JFIN 兑换 JPY
¥37.63347124
1 JFIN 兑换 RUB
24.71120736
1 JFIN 兑换 INR
20.87720856
1 JFIN 兑换 IDR
Rp3,952.98297408
1 JFIN 兑换 PHP
14.12068992
1 JFIN 兑换 EGP
￡E.12.14340752
1 JFIN 兑换 BRL
R$1.44920332
1 JFIN 兑换 CAD
C$0.34481876
1 JFIN 兑换 BDT
29.31682856
1 JFIN 兑换 NGN
375.0084864
1 JFIN 兑换 UAH
10.17094776
1 JFIN 兑换 VES
Bs13.021128
1 JFIN 兑换 PKR
Rs67.27823932
1 JFIN 兑换 KZT
127.920526
1 JFIN 兑换 THB
฿8.34075588
1 JFIN 兑换 TWD
NT$7.93806544
1 JFIN 兑换 CHF
Fr0.21943012
1 JFIN 兑换 HKD
HK$1.87600696
1 JFIN 兑换 MAD
.د.م2.4233766