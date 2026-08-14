JETSKI DOG 今日价格

JETSKI DOG (JETDOG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 11.53%。当前 JETDOG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 JETDOG。

JETSKI DOG 目前市值在 $ 68,894 排名第 #-，流通供应量为 945.88M JETDOG。过去 24 小时内，JETDOG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，JETDOG 在过去一小时内波动了 -1.20%，过去7 天内波动了 -3.09%。过去一天，总交易量达到 --。

JETSKI DOG（JETDOG）市场信息

市值 $ 68.89K$ 68.89K $ 68.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 68.53K$ 68.53K $ 68.53K 流通量 945.88M 945.88M 945.88M 总供应量 985,878,444.310062 985,878,444.310062 985,878,444.310062

JETSKI DOG 的当前市值为 $ 68.89K, 它过去 24 小时的交易量为 --。JETDOG 的流通量为 945.88M，总供应量是 985878444.310062，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 68.53K。