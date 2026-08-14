JESUS LOVES YOU 今日价格

JESUS LOVES YOU (JLY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7,96%。当前 JLY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 JLY。

JESUS LOVES YOU 目前市值在 $ 46.960 排名第 #-，流通供应量为 969,93M JLY。过去 24 小时内，JLY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,00169233，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，JLY 在过去一小时内波动了 +%3,32，过去7 天内波动了 -%81,10。过去一天，总交易量达到 --。

JESUS LOVES YOU（JLY）市场信息

市值 $ 46,96K$ 46,96K $ 46,96K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 46,96K$ 46,96K $ 46,96K 流通量 969,93M 969,93M 969,93M 总供应量 969.928.833,550146 969.928.833,550146 969.928.833,550146

JESUS LOVES YOU 的当前市值为 $ 46,96K, 它过去 24 小时的交易量为 --。JLY 的流通量为 969,93M，总供应量是 969928833.550146，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 46,96K。