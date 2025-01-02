Jeo Boden 图标

Jeo Boden 价格 (BODEN)

USD

Jeo Boden (BODEN) 实时价格图表

$0.0028882
$0.0028882$0.0028882
+6.50%(1D)

今天 Jeo Boden (BODEN) 的价格

今天 Jeo Boden (BODEN) 的实时价格为 0.00288794 USD。目前其市值为 $ 1.99M USD。BODEN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Jeo Boden 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 574.41K USD
- Jeo Boden 当天价格变化为 +6.54%
- 其循环供应量为 690.33M USD

在获取 MEXC 上从 BODEN兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 BODEN 价格信息的首选平台。

Jeo Boden (BODEN) 价格表现 USD

今天内，Jeo Boden 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00017738
在过去30天内，Jeo Boden 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006760367
在过去60天内，Jeo Boden 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012505164
在过去90天内，Jeo Boden 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00553134606733422

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00017738+6.54%
30天$ -0.0006760367-23.40%
60天$ -0.0012505164-43.30%
90天$ -0.00553134606733422-65.69%

Jeo Boden (BODEN) 价格分析

Jeo Boden 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00261324
$ 0.00261324$ 0.00261324

$ 0.00289327
$ 0.00289327$ 0.00289327

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

+0.49%

+6.54%

+0.56%

Jeo Boden (BODEN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

$ 574.41K
$ 574.41K$ 574.41K

690.33M
690.33M 690.33M

什么是Jeo Boden (BODEN)

The $BODEN token, also known as the Joe Boden token, is a memecoin that humorously references Joe Biden.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Jeo Boden (BODEN) 资源

官网

大家还在问：关于 Jeo Boden (BODEN) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

BODEN 兑换为当地货币

1 BODEN 兑换 AUD
A$0.004620704
1 BODEN 兑换 GBP
0.002310352
1 BODEN 兑换 EUR
0.0027724224
1 BODEN 兑换 USD
$0.00288794
1 BODEN 兑换 MYR
RM0.0129090918
1 BODEN 兑换 TRY
0.1019731614
1 BODEN 兑换 JPY
¥0.454128565
1 BODEN 兑换 RUB
0.32200531
1 BODEN 兑换 INR
0.2476119756
1 BODEN 兑换 IDR
Rp46.5796708982
1 BODEN 兑换 PHP
0.1672694848
1 BODEN 兑换 EGP
￡E.0.1465918344
1 BODEN 兑换 BRL
R$0.018338419
1 BODEN 兑换 CAD
C$0.0041586336
1 BODEN 兑换 BDT
0.34510883
1 BODEN 兑换 NGN
4.4704733612
1 BODEN 兑换 UAH
0.1214667564
1 BODEN 兑换 VES
Bs0.14728494
1 BODEN 兑换 PKR
Rs0.804435687
1 BODEN 兑换 KZT
1.5159663442
1 BODEN 兑换 THB
฿0.0990274626
1 BODEN 兑换 TWD
NT$0.0949843466
1 BODEN 兑换 CHF
Fr0.002599146
1 BODEN 兑换 HKD
HK$0.0224392938
1 BODEN 兑换 MAD
.د.م0.029168194