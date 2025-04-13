Jellyverse 价格 (JLY)
今天 Jellyverse (JLY) 的实时价格为 0.00527662 USD。目前其市值为 $ 771.05K USD。JLY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Jellyverse 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Jellyverse 当天价格变化为 +11.39%
- 其循环供应量为 145.86M USD
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今天内，Jellyverse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00053935。
在过去30天内，Jellyverse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014574282。
在过去60天内，Jellyverse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0026252656。
在过去90天内，Jellyverse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.015486588127347436。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00053935
|+11.39%
|30天
|$ -0.0014574282
|-27.62%
|60天
|$ -0.0026252656
|-49.75%
|90天
|$ -0.015486588127347436
|-74.58%
Jellyverse 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.91%
+11.39%
+2.60%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Jellyverse is a comprehensive ecosystem in the decentralized finance (DeFi) sector, overseen by its community through a decentralized autonomous organization (DAO). It focuses on the next iteration of DeFi—commonly termed as DeFi 3.0—which aims to create a sustainable, yield-oriented landscape that integrates protocols with real-world price feeds. The platform provides several utilities designed to meet a variety of financial needs, all governed by its native token, JLY.
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|1 JLY 兑换 VND
₫135.29781342
|1 JLY 兑换 AUD
A$0.0083898258
|1 JLY 兑换 GBP
￡0.0040102312
|1 JLY 兑换 EUR
€0.0046434256
|1 JLY 兑换 USD
$0.00527662
|1 JLY 兑换 MYR
RM0.0233226604
|1 JLY 兑换 TRY
₺0.2008281572
|1 JLY 兑换 JPY
¥0.7572477362
|1 JLY 兑换 RUB
₽0.4389092516
|1 JLY 兑换 INR
₹0.4535782552
|1 JLY 兑换 IDR
Rp87.9436314892
|1 JLY 兑换 KRW
₩7.495174879
|1 JLY 兑换 PHP
₱0.3017171316
|1 JLY 兑换 EGP
￡E.0.2705850736
|1 JLY 兑换 BRL
R$0.0309209932
|1 JLY 兑换 CAD
C$0.0072817356
|1 JLY 兑换 BDT
৳0.639790175
|1 JLY 兑换 NGN
₦8.3888760084
|1 JLY 兑换 UAH
₴0.2179771722
|1 JLY 兑换 VES
Bs0.37464002
|1 JLY 兑换 PKR
Rs1.4763455098
|1 JLY 兑换 KZT
₸2.7212584664
|1 JLY 兑换 THB
฿0.1766084714
|1 JLY 兑换 TWD
NT$0.1708041894
|1 JLY 兑换 AED
د.إ0.0193651954
|1 JLY 兑换 CHF
Fr0.0042740622
|1 JLY 兑换 HKD
HK$0.040893805
|1 JLY 兑换 MAD
.د.م0.0489670336
|1 JLY 兑换 MXN
$0.107115386