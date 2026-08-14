Jeff CEO 今日价格

Jeff CEO (CEO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.28%。当前 CEO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CEO。

Jeff CEO 目前市值在 $ 128,260 排名第 #-，流通供应量为 1.00B CEO。过去 24 小时内，CEO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00218053，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CEO 在过去一小时内波动了 -0.28%，过去7 天内波动了 -2.26%。过去一天，总交易量达到 $ 151.85。

Jeff CEO（CEO）市场信息

市值 $ 128.26K$ 128.26K $ 128.26K 成交量（24H） $ 151.85$ 151.85 $ 151.85 完全稀释市值 $ 128.26K$ 128.26K $ 128.26K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Jeff CEO 的当前市值为 $ 128.26K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 151.85。CEO 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 128.26K。