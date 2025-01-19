Jaypeggers 价格 (JAY)
今天 Jaypeggers (JAY) 的实时价格为 8.26 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。JAY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Jaypeggers 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.38 USD
- Jaypeggers 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Jaypeggers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Jaypeggers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.0289837180。
在过去60天内，Jaypeggers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.0637698820。
在过去90天内，Jaypeggers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.093941814937222。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -1.0289837180
|-12.45%
|60天
|$ +1.0637698820
|+12.88%
|90天
|$ +2.093941814937222
|+33.96%
Jaypeggers 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-1.28%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 JAY 兑换 AUD
A$13.2986
|1 JAY 兑换 GBP
￡6.7732
|1 JAY 兑换 EUR
€8.0122
|1 JAY 兑换 USD
$8.26
|1 JAY 兑换 MYR
RM37.17
|1 JAY 兑换 TRY
₺292.6518
|1 JAY 兑换 JPY
¥1,290.7902
|1 JAY 兑换 RUB
₽846.5674
|1 JAY 兑换 INR
₹715.1508
|1 JAY 兑换 IDR
Rp135,409.8144
|1 JAY 兑换 PHP
₱483.623
|1 JAY 兑换 EGP
￡E.416.304
|1 JAY 兑换 BRL
R$50.386
|1 JAY 兑换 CAD
C$11.8944
|1 JAY 兑换 BDT
৳1,003.59
|1 JAY 兑换 NGN
₦12,866.0238
|1 JAY 兑换 UAH
₴347.8286
|1 JAY 兑换 VES
Bs446.04
|1 JAY 兑换 PKR
Rs2,302.7228
|1 JAY 兑换 KZT
₸4,384.2428
|1 JAY 兑换 THB
฿284.0614
|1 JAY 兑换 TWD
NT$271.6714
|1 JAY 兑换 CHF
Fr7.5166
|1 JAY 兑换 HKD
HK$64.2628
|1 JAY 兑换 MAD
.د.م82.9304