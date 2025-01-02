Javsphere 价格 (JAV)
今天 Javsphere (JAV) 的实时价格为 0.02061953 USD。目前其市值为 $ 6.16M USD。JAV 兑换 USD 的价格为实时更新。
Javsphere 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 262.19K USD
- Javsphere 当天价格变化为 +9.50%
- 其循环供应量为 298.62M USD
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今天内，Javsphere 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00178812。
在过去30天内，Javsphere 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0069244278。
在过去60天内，Javsphere 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0047235281。
在过去90天内，Javsphere 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0103140226602295。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00178812
|+9.50%
|30天
|$ +0.0069244278
|+33.58%
|60天
|$ +0.0047235281
|+22.91%
|90天
|$ -0.0103140226602295
|-33.34%
Javsphere 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.19%
+9.50%
-5.71%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 JAV 兑换 AUD
A$0.032991248
|1 JAV 兑换 GBP
￡0.016495624
|1 JAV 兑换 EUR
€0.0197947488
|1 JAV 兑换 USD
$0.02061953
|1 JAV 兑换 MYR
RM0.0921692991
|1 JAV 兑换 TRY
₺0.7280756043
|1 JAV 兑换 JPY
¥3.2424210925
|1 JAV 兑换 RUB
₽2.299077595
|1 JAV 兑换 INR
₹1.7679185022
|1 JAV 兑换 IDR
Rp332.5730179559
|1 JAV 兑换 PHP
₱1.1942831776
|1 JAV 兑换 EGP
￡E.1.0466473428
|1 JAV 兑换 BRL
R$0.1309340155
|1 JAV 兑换 CAD
C$0.0296921232
|1 JAV 兑换 BDT
৳2.464033835
|1 JAV 兑换 NGN
₦31.9186200494
|1 JAV 兑换 UAH
₴0.8672574318
|1 JAV 兑换 VES
Bs1.05159603
|1 JAV 兑换 PKR
Rs5.7435700815
|1 JAV 兑换 KZT
₸10.8238098829
|1 JAV 兑换 THB
฿0.7070436837
|1 JAV 兑换 TWD
NT$0.6781763417
|1 JAV 兑换 CHF
Fr0.018557577
|1 JAV 兑换 HKD
HK$0.1602137481
|1 JAV 兑换 MAD
.د.م0.208257253