jAsset jUSD（JUSD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.965806 24H最高价 $ 0.985264 历史最高 $ 1.062 最低价 $ 0.35345 涨跌幅（1H） +0.55% 涨跌幅（1D） +1.25% 漲跌幅（7D） +0.55%

jAsset jUSD（JUSD）当前实时价格为 $0.981473。过去 24 小时内，JUSD 的交易价格在 $ 0.965806 至 $ 0.985264 之间波动，市场活跃度显著。JUSD 的历史最高价为 $ 1.062，历史最低价为 $ 0.35345。

从短期表现来看，JUSD 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.55%，过去 24 小时内变动为 +1.25%，过去 7 天内累计变动为 +0.55%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

jAsset jUSD（JUSD）市场信息

市值 $ 425.17K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 425.17K 流通量 433.20K 总供应量 433,202.2750829931

jAsset jUSD 的当前市值为 $ 425.17K, 它过去 24 小时的交易量为 --。JUSD 的流通量为 433.20K，总供应量是 433202.2750829931，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 425.17K。