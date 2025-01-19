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Jarvis Synthetic Swiss Franc 价格 (JCHF)

USD

Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) 实时价格图表

$0.292778
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-1.50%(1D)

今天 Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) 的价格

今天 Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) 的实时价格为 0.292778 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。JCHF 兑换 USD 的价格为实时更新。
Jarvis Synthetic Swiss Franc 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 32.66 USD
- Jarvis Synthetic Swiss Franc 当天价格变化为 -1.51%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) 价格表现 USD

今天内，Jarvis Synthetic Swiss Franc 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0044906441998815
在过去30天内，Jarvis Synthetic Swiss Franc 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0342905399
在过去60天内，Jarvis Synthetic Swiss Franc 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1141514486
在过去90天内，Jarvis Synthetic Swiss Franc 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1219377750867327

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0044906441998815-1.51%
30天$ +0.0342905399+11.71%
60天$ -0.1141514486-38.98%
90天$ -0.1219377750867327-29.40%

Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) 价格分析

Jarvis Synthetic Swiss Franc 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.29089
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$ 0.300009
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$ 1.24
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-0.47%

-1.51%

-4.08%

Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 32.66
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什么是Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF)

jCHF is a multi-collateralized synthetic token tracking the price of Swiss Franc. It is built on the top of UMA and Chainlink.

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Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) 资源

官网

大家还在问：关于 Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) 的其他问题

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JCHF 兑换为当地货币

1 JCHF 兑换 AUD
A$0.47137258
1 JCHF 兑换 GBP
0.24007796
1 JCHF 兑换 EUR
0.28399466
1 JCHF 兑换 USD
$0.292778
1 JCHF 兑换 MYR
RM1.317501
1 JCHF 兑换 TRY
10.37312454
1 JCHF 兑换 JPY
¥45.75241806
1 JCHF 兑换 RUB
30.00681722
1 JCHF 兑换 INR
25.34871924
1 JCHF 兑换 IDR
Rp4,799.63857632
1 JCHF 兑换 PHP
17.1421519
1 JCHF 兑换 EGP
￡E.14.7560112
1 JCHF 兑换 BRL
R$1.7859458
1 JCHF 兑换 CAD
C$0.42160032
1 JCHF 兑换 BDT
35.572527
1 JCHF 兑换 NGN
456.03979614
1 JCHF 兑换 UAH
12.32888158
1 JCHF 兑换 VES
Bs15.810012
1 JCHF 兑换 PKR
Rs81.62065084
1 JCHF 兑换 KZT
155.40070684
1 JCHF 兑换 THB
฿10.06863542
1 JCHF 兑换 TWD
NT$9.62946842
1 JCHF 兑换 CHF
Fr0.26642798
1 JCHF 兑换 HKD
HK$2.27781284
1 JCHF 兑换 MAD
.د.م2.93949112