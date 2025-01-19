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Jarvis Synthetic Euro 价格 (JEUR)

USD

Jarvis Synthetic Euro (JEUR) 实时价格图表

$0.937566
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-0.90%(1D)

今天 Jarvis Synthetic Euro (JEUR) 的价格

今天 Jarvis Synthetic Euro (JEUR) 的实时价格为 0.937566 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。JEUR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Jarvis Synthetic Euro 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.43K USD
- Jarvis Synthetic Euro 当天价格变化为 -0.93%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Jarvis Synthetic Euro (JEUR) 价格表现 USD

今天内，Jarvis Synthetic Euro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0088479990956597
在过去30天内，Jarvis Synthetic Euro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0312108220
在过去60天内，Jarvis Synthetic Euro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1022252586
在过去90天内，Jarvis Synthetic Euro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1598797499448076

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0088479990956597-0.93%
30天$ -0.0312108220-3.32%
60天$ -0.1022252586-10.90%
90天$ -0.1598797499448076-14.56%

Jarvis Synthetic Euro (JEUR) 价格分析

Jarvis Synthetic Euro 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.934395
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$ 0.954696
$ 0.954696$ 0.954696

$ 4.01
$ 4.01$ 4.01

-0.52%

-0.93%

-0.71%

Jarvis Synthetic Euro (JEUR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 1.43K
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0.00
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什么是Jarvis Synthetic Euro (JEUR)

jEUR is a multi-collateralized synthetic token tracking the price of Euro. It is built on the top of UMA and Chainlink.

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Jarvis Synthetic Euro (JEUR) 资源

官网

大家还在问：关于 Jarvis Synthetic Euro (JEUR) 的其他问题

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JEUR 兑换为当地货币

1 JEUR 兑换 AUD
A$1.50948126
1 JEUR 兑换 GBP
0.76880412
1 JEUR 兑换 EUR
0.90943902
1 JEUR 兑换 USD
$0.937566
1 JEUR 兑换 MYR
RM4.219047
1 JEUR 兑换 TRY
33.21796338
1 JEUR 兑换 JPY
¥146.51343882
1 JEUR 兑换 RUB
96.09113934
1 JEUR 兑换 INR
81.17446428
1 JEUR 兑换 IDR
Rp15,369.93196704
1 JEUR 兑换 PHP
54.8944893
1 JEUR 兑换 EGP
￡E.47.2533264
1 JEUR 兑换 BRL
R$5.7191526
1 JEUR 兑换 CAD
C$1.35009504
1 JEUR 兑换 BDT
113.914269
1 JEUR 兑换 NGN
1,460.38092858
1 JEUR 兑换 UAH
39.48090426
1 JEUR 兑换 VES
Bs50.628564
1 JEUR 兑换 PKR
Rs261.37464948
1 JEUR 兑换 KZT
497.64128148
1 JEUR 兑换 THB
฿32.24289474
1 JEUR 兑换 TWD
NT$30.83654574
1 JEUR 兑换 CHF
Fr0.85318506
1 JEUR 兑换 HKD
HK$7.29426348
1 JEUR 兑换 MAD
.د.م9.41316264