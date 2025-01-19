Jarvis Synthetic Euro 价格 (JEUR)
今天 Jarvis Synthetic Euro (JEUR) 的实时价格为 0.937566 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。JEUR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Jarvis Synthetic Euro 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.43K USD
- Jarvis Synthetic Euro 当天价格变化为 -0.93%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Jarvis Synthetic Euro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0088479990956597。
在过去30天内，Jarvis Synthetic Euro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0312108220。
在过去60天内，Jarvis Synthetic Euro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1022252586。
在过去90天内，Jarvis Synthetic Euro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1598797499448076。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0088479990956597
|-0.93%
|30天
|$ -0.0312108220
|-3.32%
|60天
|$ -0.1022252586
|-10.90%
|90天
|$ -0.1598797499448076
|-14.56%
Jarvis Synthetic Euro 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.52%
-0.93%
-0.71%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
jEUR is a multi-collateralized synthetic token tracking the price of Euro. It is built on the top of UMA and Chainlink.
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|1 JEUR 兑换 AUD
A$1.50948126
|1 JEUR 兑换 GBP
￡0.76880412
|1 JEUR 兑换 EUR
€0.90943902
|1 JEUR 兑换 USD
$0.937566
|1 JEUR 兑换 MYR
RM4.219047
|1 JEUR 兑换 TRY
₺33.21796338
|1 JEUR 兑换 JPY
¥146.51343882
|1 JEUR 兑换 RUB
₽96.09113934
|1 JEUR 兑换 INR
₹81.17446428
|1 JEUR 兑换 IDR
Rp15,369.93196704
|1 JEUR 兑换 PHP
₱54.8944893
|1 JEUR 兑换 EGP
￡E.47.2533264
|1 JEUR 兑换 BRL
R$5.7191526
|1 JEUR 兑换 CAD
C$1.35009504
|1 JEUR 兑换 BDT
৳113.914269
|1 JEUR 兑换 NGN
₦1,460.38092858
|1 JEUR 兑换 UAH
₴39.48090426
|1 JEUR 兑换 VES
Bs50.628564
|1 JEUR 兑换 PKR
Rs261.37464948
|1 JEUR 兑换 KZT
₸497.64128148
|1 JEUR 兑换 THB
฿32.24289474
|1 JEUR 兑换 TWD
NT$30.83654574
|1 JEUR 兑换 CHF
Fr0.85318506
|1 JEUR 兑换 HKD
HK$7.29426348
|1 JEUR 兑换 MAD
.د.م9.41316264