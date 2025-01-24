Jarvis AI 图标

Jarvis AI 价格 (JARVIS)

USD

Jarvis AI (JARVIS) 实时价格图表

$0.00167509
$0.00167509$0.00167509
-28.60%(1D)

今天 Jarvis AI (JARVIS) 的价格

今天 Jarvis AI (JARVIS) 的实时价格为 0.00167509 USD。目前其市值为 $ 1.64M USD。JARVIS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Jarvis AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 886.11K USD
- Jarvis AI 当天价格变化为 -28.67%
- 其循环供应量为 1000.00M USD

在获取 MEXC 上从 JARVIS兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 JARVIS 价格信息的首选平台。

Jarvis AI (JARVIS) 价格表现 USD

今天内，Jarvis AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000673485753192734
在过去30天内，Jarvis AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Jarvis AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Jarvis AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000673485753192734-28.67%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Jarvis AI (JARVIS) 价格分析

Jarvis AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00163036
$ 0.00163036$ 0.00163036

$ 0.0023807
$ 0.0023807$ 0.0023807

$ 0.0023807
$ 0.0023807$ 0.0023807

+2.16%

-28.67%

--

Jarvis AI (JARVIS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

$ 886.11K
$ 886.11K$ 886.11K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

什么是Jarvis AI (JARVIS)

is a cutting-edge solution that empowers traders to create and deploy custom AI agents—all wrapped in a prompt-based interface for truly autonomous trading. From advanced chart pattern detection to real-time social sentiment checks and streamlined DeFi liquidity management, it delivers a tailored, no-code experience that puts every aspect of crypto trading at your fingertips. ● Core Offering: A custom AI agent builder where users simply type natural-language commands—e.g., “Buy SOL if a Head & Shoulders pattern forms and social sentiment is over 70%.” The platform handles the rest. ● Key Differentiator: Fully autonomous execution across both trading strategies and liquidity positions, seamlessly responding to market signals

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Jarvis AI (JARVIS) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Jarvis AI (JARVIS) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

JARVIS 兑换为当地货币

1 JARVIS 兑换 AUD
A$0.0026633931
1 JARVIS 兑换 GBP
0.001340072
1 JARVIS 兑换 EUR
0.0015913355
1 JARVIS 兑换 USD
$0.00167509
1 JARVIS 兑换 MYR
RM0.0074373996
1 JARVIS 兑换 TRY
0.0597504603
1 JARVIS 兑换 JPY
¥0.261481549
1 JARVIS 兑换 RUB
0.1672744874
1 JARVIS 兑换 INR
0.1448282814
1 JARVIS 兑换 IDR
Rp27.0175768627
1 JARVIS 兑换 PHP
0.0983110321
1 JARVIS 兑换 EGP
￡E.0.0842235252
1 JARVIS 兑换 BRL
R$0.0099165328
1 JARVIS 兑换 CAD
C$0.0023953787
1 JARVIS 兑换 BDT
0.2043777309
1 JARVIS 兑换 NGN
2.6091704367
1 JARVIS 兑换 UAH
0.0703872818
1 JARVIS 兑换 VES
Bs0.09380504
1 JARVIS 兑换 PKR
Rs0.4671155974
1 JARVIS 兑换 KZT
0.8724371247
1 JARVIS 兑换 THB
฿0.0569698109
1 JARVIS 兑换 TWD
NT$0.054775443
1 JARVIS 兑换 CHF
Fr0.001507581
1 JARVIS 兑换 HKD
HK$0.0130322002
1 JARVIS 兑换 MAD
.د.م0.0167509