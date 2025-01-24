Jarvis AI 价格 (JARVIS)
今天 Jarvis AI (JARVIS) 的实时价格为 0.00167509 USD。目前其市值为 $ 1.64M USD。JARVIS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Jarvis AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 886.11K USD
- Jarvis AI 当天价格变化为 -28.67%
- 其循环供应量为 1000.00M USD
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今天内，Jarvis AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000673485753192734。
在过去30天内，Jarvis AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Jarvis AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Jarvis AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000673485753192734
|-28.67%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Jarvis AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.16%
-28.67%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
is a cutting-edge solution that empowers traders to create and deploy custom AI agents—all wrapped in a prompt-based interface for truly autonomous trading. From advanced chart pattern detection to real-time social sentiment checks and streamlined DeFi liquidity management, it delivers a tailored, no-code experience that puts every aspect of crypto trading at your fingertips. ● Core Offering: A custom AI agent builder where users simply type natural-language commands—e.g., “Buy SOL if a Head & Shoulders pattern forms and social sentiment is over 70%.” The platform handles the rest. ● Key Differentiator: Fully autonomous execution across both trading strategies and liquidity positions, seamlessly responding to market signals
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|1 JARVIS 兑换 AUD
A$0.0026633931
|1 JARVIS 兑换 GBP
￡0.001340072
|1 JARVIS 兑换 EUR
€0.0015913355
|1 JARVIS 兑换 USD
$0.00167509
|1 JARVIS 兑换 MYR
RM0.0074373996
|1 JARVIS 兑换 TRY
₺0.0597504603
|1 JARVIS 兑换 JPY
¥0.261481549
|1 JARVIS 兑换 RUB
₽0.1672744874
|1 JARVIS 兑换 INR
₹0.1448282814
|1 JARVIS 兑换 IDR
Rp27.0175768627
|1 JARVIS 兑换 PHP
₱0.0983110321
|1 JARVIS 兑换 EGP
￡E.0.0842235252
|1 JARVIS 兑换 BRL
R$0.0099165328
|1 JARVIS 兑换 CAD
C$0.0023953787
|1 JARVIS 兑换 BDT
৳0.2043777309
|1 JARVIS 兑换 NGN
₦2.6091704367
|1 JARVIS 兑换 UAH
₴0.0703872818
|1 JARVIS 兑换 VES
Bs0.09380504
|1 JARVIS 兑换 PKR
Rs0.4671155974
|1 JARVIS 兑换 KZT
₸0.8724371247
|1 JARVIS 兑换 THB
฿0.0569698109
|1 JARVIS 兑换 TWD
NT$0.054775443
|1 JARVIS 兑换 CHF
Fr0.001507581
|1 JARVIS 兑换 HKD
HK$0.0130322002
|1 JARVIS 兑换 MAD
.د.م0.0167509