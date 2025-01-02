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Jarvis 价格 (JARVIS)

USD

Jarvis (JARVIS) 实时价格图表

$0.061193
$0.061193$0.061193
+4.00%(1D)

今天 Jarvis (JARVIS) 的价格

今天 Jarvis (JARVIS) 的实时价格为 0.061193 USD。目前其市值为 $ 2.57M USD。JARVIS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Jarvis 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.62 USD
- Jarvis 当天价格变化为 +4.01%
- 其循环供应量为 42.00M USD

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Jarvis (JARVIS) 价格表现 USD

今天内，Jarvis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00236203
在过去30天内，Jarvis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0014275286
在过去60天内，Jarvis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0160502324
在过去90天内，Jarvis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01252955001462019

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00236203+4.01%
30天$ +0.0014275286+2.33%
60天$ +0.0160502324+26.23%
90天$ +0.01252955001462019+25.75%

Jarvis (JARVIS) 价格分析

Jarvis 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.058681
$ 0.058681$ 0.058681

$ 0.061354
$ 0.061354$ 0.061354

$ 0.120785
$ 0.120785$ 0.120785

-0.26%

+4.01%

+1.38%

Jarvis (JARVIS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.57M
$ 2.57M$ 2.57M

$ 4.62
$ 4.62$ 4.62

42.00M
42.00M 42.00M

什么是Jarvis (JARVIS)

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Jarvis (JARVIS) 资源

官网

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JARVIS 兑换为当地货币

1 JARVIS 兑换 AUD
A$0.0979088
1 JARVIS 兑换 GBP
0.0489544
1 JARVIS 兑换 EUR
0.05874528
1 JARVIS 兑换 USD
$0.061193
1 JARVIS 兑换 MYR
RM0.27353271
1 JARVIS 兑换 TRY
2.16072483
1 JARVIS 兑换 JPY
¥9.62259925
1 JARVIS 兑换 RUB
6.8230195
1 JARVIS 兑换 INR
5.24668782
1 JARVIS 兑换 IDR
Rp986.98373279
1 JARVIS 兑换 PHP
3.54429856
1 JARVIS 兑换 EGP
￡E.3.10615668
1 JARVIS 兑换 BRL
R$0.38857555
1 JARVIS 兑换 CAD
C$0.08811792
1 JARVIS 兑换 BDT
7.3125635
1 JARVIS 兑换 NGN
94.72554014
1 JARVIS 兑换 UAH
2.57377758
1 JARVIS 兑换 VES
Bs3.120843
1 JARVIS 兑换 PKR
Rs17.04531015
1 JARVIS 兑换 KZT
32.12204149
1 JARVIS 兑换 THB
฿2.09830797
1 JARVIS 兑换 TWD
NT$2.01263777
1 JARVIS 兑换 CHF
Fr0.0550737
1 JARVIS 兑换 HKD
HK$0.47546961
1 JARVIS 兑换 MAD
.د.م0.6180493