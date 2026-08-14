JargonQuest 今日价格

JargonQuest (JQ) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 JQ 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 JQ。

JargonQuest 目前市值在 $ 56,737 排名第 #-，流通供应量为 3.06B JQ。过去 24 小时内，JQ 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，JQ 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +4.96%。过去一天，总交易量达到 --。

JargonQuest（JQ）市场信息

市值 $ 56.74K$ 56.74K $ 56.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 102.60K$ 102.60K $ 102.60K 流通量 3.06B 3.06B 3.06B 总供应量 5,534,543,102.0 5,534,543,102.0 5,534,543,102.0

JargonQuest 的当前市值为 $ 56.74K, 它过去 24 小时的交易量为 --。JQ 的流通量为 3.06B，总供应量是 5534543102.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 102.60K。