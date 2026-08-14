Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 今日价格

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) 今日实时价格为 $ 1.11，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 JTRSY 兑 USD 的汇率为 $ 1.11 每 JTRSY。

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 目前市值在 $ 872,162,867 排名第 #-，流通供应量为 783.77M JTRSY。过去 24 小时内，JTRSY 的交易价格在 $ 1.11（低点）和 $ 1.11（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.11，而历史最低价为 $ 1.085。

短期表现方面，JTRSY 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +0.07%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund（JTRSY）市场信息

市值 $ 872.16M$ 872.16M $ 872.16M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 872.16M$ 872.16M $ 872.16M 流通量 783.77M 783.77M 783.77M 总供应量 783,770,063.238116 783,770,063.238116 783,770,063.238116

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 的当前市值为 $ 872.16M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。JTRSY 的流通量为 783.77M，总供应量是 783770063.238116，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 872.16M。