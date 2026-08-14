Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 今日价格

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) 今日实时价格为 $ 1.045，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 JAAA 兑 USD 的汇率为 $ 1.045 每 JAAA。

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 目前市值在 $ 696,502,702 排名第 #-，流通供应量为 666.55M JAAA。过去 24 小时内，JAAA 的交易价格在 $ 1.045（低点）和 $ 1.045（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.045，而历史最低价为 $ 1.009。

短期表现方面，JAAA 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +0.10%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund（JAAA）市场信息

市值 $ 696.50M$ 696.50M $ 696.50M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 696.50M$ 696.50M $ 696.50M 流通量 666.55M 666.55M 666.55M 总供应量 666,553,774.734556 666,553,774.734556 666,553,774.734556

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 的当前市值为 $ 696.50M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。JAAA 的流通量为 666.55M，总供应量是 666553774.734556，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 696.50M。