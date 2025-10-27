Jakpot Games（JAKPOT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00009651 $ 0.00009651 $ 0.00009651 24H最低价 $ 0.0001034 $ 0.0001034 $ 0.0001034 24H最高价 24H最低价 $ 0.00009651$ 0.00009651 $ 0.00009651 24H最高价 $ 0.0001034$ 0.0001034 $ 0.0001034 历史最高 $ 0.00464997$ 0.00464997 $ 0.00464997 最低价 $ 0.00005688$ 0.00005688 $ 0.00005688 涨跌幅（1H） +0.63% 涨跌幅（1D） -2.85% 漲跌幅（7D） +25.23% 漲跌幅（7D） +25.23%

Jakpot Games（JAKPOT）当前实时价格为 $0.00010045。过去 24 小时内，JAKPOT 的交易价格在 $ 0.00009651 至 $ 0.0001034 之间波动，市场活跃度显著。JAKPOT 的历史最高价为 $ 0.00464997，历史最低价为 $ 0.00005688。

从短期表现来看，JAKPOT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.63%，过去 24 小时内变动为 -2.85%，过去 7 天内累计变动为 +25.23%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Jakpot Games（JAKPOT）市场信息

市值 $ 99.24K$ 99.24K $ 99.24K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 99.24K$ 99.24K $ 99.24K 流通量 988.01M 988.01M 988.01M 总供应量 988,005,516.948499 988,005,516.948499 988,005,516.948499

Jakpot Games 的当前市值为 $ 99.24K, 它过去 24 小时的交易量为 --。JAKPOT 的流通量为 988.01M，总供应量是 988005516.948499，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 99.24K。