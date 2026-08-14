Jager Hunter 今日价格

Jager Hunter (JAGER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.31%。当前 JAGER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 JAGER。

Jager Hunter 目前市值在 $ 4,664,336 排名第 #-，流通供应量为 14,600.00T JAGER。过去 24 小时内，JAGER 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，JAGER 在过去一小时内波动了 +1.16%，过去7 天内波动了 +6.95%。过去一天，总交易量达到 --。

Jager Hunter（JAGER）市场信息

市值 $ 4.66M$ 4.66M $ 4.66M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 4.66M$ 4.66M $ 4.66M 流通量 14,600.00T 14,600.00T 14,600.00T 总供应量 1.46e+16 1.46e+16 1.46e+16

Jager Hunter 的当前市值为 $ 4.66M, 它过去 24 小时的交易量为 --。JAGER 的流通量为 14,600.00T，总供应量是 1.46e+16，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.66M。