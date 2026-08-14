iZUMi Finance 今日价格

iZUMi Finance (IZI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.86%。当前 IZI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 IZI。

iZUMi Finance 目前市值在 $ 543,511 排名第 #-，流通供应量为 787.40M IZI。过去 24 小时内，IZI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.220101，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，IZI 在过去一小时内波动了 -0.06%，过去7 天内波动了 -3.58%。过去一天，总交易量达到 $ 9.47K。

iZUMi Finance（IZI）市场信息

市值 $ 543.51K$ 543.51K $ 543.51K 成交量（24H） $ 9.47K$ 9.47K $ 9.47K 完全稀释市值 $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M 流通量 787.40M 787.40M 787.40M 总供应量 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

iZUMi Finance 的当前市值为 $ 543.51K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.47K。IZI 的流通量为 787.40M，总供应量是 2000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.38M。