iZUMi Bond USD 价格 (IUSD)
今天 iZUMi Bond USD (IUSD) 的实时价格为 0.923916 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。IUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
iZUMi Bond USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.05K USD
- iZUMi Bond USD 当天价格变化为 -0.62%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 IUSD兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 IUSD 价格信息的首选平台。
今天内，iZUMi Bond USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.005812196251181。
在过去30天内，iZUMi Bond USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0386223681。
在过去60天内，iZUMi Bond USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0954782185。
在过去90天内，iZUMi Bond USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0935727847106682。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.005812196251181
|-0.62%
|30天
|$ -0.0386223681
|-4.18%
|60天
|$ -0.0954782185
|-10.33%
|90天
|$ -0.0935727847106682
|-9.19%
iZUMi Bond USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.17%
-0.62%
-0.75%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
iUSD, in its full name, iZUMi Bond USD, is 100% backed by iZUMi’s collaterals and future revenues. iUSD is 1:1 pegged to USD, issued by iZUMi Finance and sold to private investors as a bond to raise funds for future development of iZUMi’s ecosystem.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 IUSD 兑换 AUD
A$1.48750476
|1 IUSD 兑换 GBP
￡0.75761112
|1 IUSD 兑换 EUR
€0.89619852
|1 IUSD 兑换 USD
$0.923916
|1 IUSD 兑换 MYR
RM4.157622
|1 IUSD 兑换 TRY
₺32.73434388
|1 IUSD 兑换 JPY
¥144.38035332
|1 IUSD 兑换 RUB
₽94.69215084
|1 IUSD 兑换 INR
₹79.99264728
|1 IUSD 兑换 IDR
Rp15,146.16151104
|1 IUSD 兑换 PHP
₱54.0952818
|1 IUSD 兑换 EGP
￡E.46.5653664
|1 IUSD 兑换 BRL
R$5.6358876
|1 IUSD 兑换 CAD
C$1.33043904
|1 IUSD 兑换 BDT
৳112.255794
|1 IUSD 兑换 NGN
₦1,439.11927908
|1 IUSD 兑换 UAH
₴38.90610276
|1 IUSD 兑换 VES
Bs49.891464
|1 IUSD 兑换 PKR
Rs257.56930248
|1 IUSD 兑换 KZT
₸490.39613448
|1 IUSD 兑换 THB
฿31.77347124
|1 IUSD 兑换 TWD
NT$30.38759724
|1 IUSD 兑换 CHF
Fr0.84076356
|1 IUSD 兑换 HKD
HK$7.18806648
|1 IUSD 兑换 MAD
.د.م9.27611664