IXFI 今日价格

IXFI (IXFI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 IXFI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 IXFI。

IXFI 目前市值在 $ 19,542.27 排名第 #-，流通供应量为 326.51M IXFI。过去 24 小时内，IXFI 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01352457，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，IXFI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.15%。过去一天，总交易量达到 --。

IXFI（IXFI）市场信息

市值 $ 19.54K$ 19.54K $ 19.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 292.38K$ 292.38K $ 292.38K 流通量 326.51M 326.51M 326.51M 总供应量 4,885,100,000.0 4,885,100,000.0 4,885,100,000.0

IXFI 的当前市值为 $ 19.54K, 它过去 24 小时的交易量为 --。IXFI 的流通量为 326.51M，总供应量是 4885100000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 292.38K。