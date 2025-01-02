Ixcoin 价格 (IXC)
今天 Ixcoin (IXC) 的实时价格为 0.09649 USD。目前其市值为 $ 2.03M USD。IXC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ixcoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.45 USD
- Ixcoin 当天价格变化为 +32.67%
- 其循环供应量为 21.00M USD
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今天内，Ixcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02376153。
在过去30天内，Ixcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2510292138。
在过去60天内，Ixcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6199026777。
在过去90天内，Ixcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02376153
|+32.67%
|30天
|$ +0.2510292138
|+260.16%
|60天
|$ +0.6199026777
|+642.45%
|90天
|$ 0
|--
Ixcoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.07%
+32.67%
+62.80%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
iXcoin is one of the first Bitcoin clone created on 7 May 2011 just a few weeks after Namecoin. iXcoin will reach maturity about 18 years before Bitcoin. By mid-2013, the number of iXcoin and Bitcoin will reach parity for a brief moment. iXcoin switched to merged mining with Bitcoin in 2012 and this helped increase the total hashrate of both currencies and make it more secure to 51% attack. Merged mining allows Bitcoin miners to mine multiple coins at the same time.
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|1 IXC 兑换 AUD
A$0.154384
|1 IXC 兑换 GBP
￡0.077192
|1 IXC 兑换 EUR
€0.0926304
|1 IXC 兑换 USD
$0.09649
|1 IXC 兑换 MYR
RM0.4313103
|1 IXC 兑换 TRY
₺3.4070619
|1 IXC 兑换 JPY
¥15.1730525
|1 IXC 兑换 RUB
₽10.758635
|1 IXC 兑换 INR
₹8.2730526
|1 IXC 兑换 IDR
Rp1,556.2901047
|1 IXC 兑换 PHP
₱5.5887008
|1 IXC 兑换 EGP
￡E.4.8978324
|1 IXC 兑换 BRL
R$0.6127115
|1 IXC 兑换 CAD
C$0.1389456
|1 IXC 兑换 BDT
৳11.530555
|1 IXC 兑换 NGN
₦149.3645902
|1 IXC 兑换 UAH
₴4.0583694
|1 IXC 兑换 VES
Bs4.92099
|1 IXC 兑换 PKR
Rs26.8772895
|1 IXC 兑换 KZT
₸50.6504957
|1 IXC 兑换 THB
฿3.3086421
|1 IXC 兑换 TWD
NT$3.1735561
|1 IXC 兑换 CHF
Fr0.086841
|1 IXC 兑换 HKD
HK$0.7497273
|1 IXC 兑换 MAD
.د.م0.974549