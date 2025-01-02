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Ixcoin 价格 (IXC)

USD

Ixcoin (IXC) 实时价格图表

$0.09649
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+32.60%(1D)

今天 Ixcoin (IXC) 的价格

今天 Ixcoin (IXC) 的实时价格为 0.09649 USD。目前其市值为 $ 2.03M USD。IXC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ixcoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.45 USD
- Ixcoin 当天价格变化为 +32.67%
- 其循环供应量为 21.00M USD

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Ixcoin (IXC) 价格表现 USD

今天内，Ixcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02376153
在过去30天内，Ixcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2510292138
在过去60天内，Ixcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6199026777
在过去90天内，Ixcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.02376153+32.67%
30天$ +0.2510292138+260.16%
60天$ +0.6199026777+642.45%
90天$ 0--

Ixcoin (IXC) 价格分析

Ixcoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.072711
$ 0.072711$ 0.072711

$ 0.096678
$ 0.096678$ 0.096678

$ 0.822101
$ 0.822101$ 0.822101

-0.07%

+32.67%

+62.80%

Ixcoin (IXC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

21.00M
21.00M 21.00M

什么是Ixcoin (IXC)

iXcoin is one of the first Bitcoin clone created on 7 May 2011 just a few weeks after Namecoin. iXcoin will reach maturity about 18 years before Bitcoin. By mid-2013, the number of iXcoin and Bitcoin will reach parity for a brief moment. iXcoin switched to merged mining with Bitcoin in 2012 and this helped increase the total hashrate of both currencies and make it more secure to 51% attack. Merged mining allows Bitcoin miners to mine multiple coins at the same time.

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Ixcoin (IXC) 资源

官网

大家还在问：关于 Ixcoin (IXC) 的其他问题

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IXC 兑换为当地货币

1 IXC 兑换 AUD
A$0.154384
1 IXC 兑换 GBP
0.077192
1 IXC 兑换 EUR
0.0926304
1 IXC 兑换 USD
$0.09649
1 IXC 兑换 MYR
RM0.4313103
1 IXC 兑换 TRY
3.4070619
1 IXC 兑换 JPY
¥15.1730525
1 IXC 兑换 RUB
10.758635
1 IXC 兑换 INR
8.2730526
1 IXC 兑换 IDR
Rp1,556.2901047
1 IXC 兑换 PHP
5.5887008
1 IXC 兑换 EGP
￡E.4.8978324
1 IXC 兑换 BRL
R$0.6127115
1 IXC 兑换 CAD
C$0.1389456
1 IXC 兑换 BDT
11.530555
1 IXC 兑换 NGN
149.3645902
1 IXC 兑换 UAH
4.0583694
1 IXC 兑换 VES
Bs4.92099
1 IXC 兑换 PKR
Rs26.8772895
1 IXC 兑换 KZT
50.6504957
1 IXC 兑换 THB
฿3.3086421
1 IXC 兑换 TWD
NT$3.1735561
1 IXC 兑换 CHF
Fr0.086841
1 IXC 兑换 HKD
HK$0.7497273
1 IXC 兑换 MAD
.د.م0.974549