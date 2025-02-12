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IVEX 价格 (IVEX)

USD

IVEX (IVEX) 实时价格图表

$0.01860001
$0.01860001$0.01860001
-6.50%(1D)

今天 IVEX (IVEX) 的价格

今天 IVEX (IVEX) 的实时价格为 0.01859566 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。IVEX 兑换 USD 的价格为实时更新。
IVEX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 723.97 USD
- IVEX 当天价格变化为 -6.59%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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IVEX (IVEX) 价格表现 USD

今天内，IVEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013121187806473
在过去30天内，IVEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0168661669
在过去60天内，IVEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0176657691
在过去90天内，IVEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.103985987964544

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0013121187806473-6.59%
30天$ -0.0168661669-90.69%
60天$ -0.0176657691-94.99%
90天$ -0.103985987964544-84.82%

IVEX (IVEX) 价格分析

IVEX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01856546
$ 0.01856546$ 0.01856546

$ 0.01991213
$ 0.01991213$ 0.01991213

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

+0.01%

-6.59%

+277.05%

IVEX (IVEX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 723.97
$ 723.97$ 723.97

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什么是IVEX (IVEX)

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IVEX (IVEX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 IVEX (IVEX) 的其他问题

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IVEX 兑换为当地货币

1 IVEX 兑换 AUD
A$0.0293811428
1 IVEX 兑换 GBP
0.014876528
1 IVEX 兑换 EUR
0.0178518336
1 IVEX 兑换 USD
$0.01859566
1 IVEX 兑换 MYR
RM0.0831226002
1 IVEX 兑换 TRY
0.670373543
1 IVEX 兑换 JPY
¥2.8555495496
1 IVEX 兑换 RUB
1.7948531032
1 IVEX 兑换 INR
1.6139173314
1 IVEX 兑换 IDR
Rp304.8468364704
1 IVEX 兑换 PHP
1.0815235856
1 IVEX 兑换 EGP
￡E.0.938151047
1 IVEX 兑换 BRL
R$0.1071110016
1 IVEX 兑换 CAD
C$0.0264058372
1 IVEX 兑换 BDT
2.251004643
1 IVEX 兑换 NGN
27.92138349
1 IVEX 兑换 UAH
0.7752530654
1 IVEX 兑换 VES
Bs1.1157396
1 IVEX 兑换 PKR
Rs5.1883750966
1 IVEX 兑换 KZT
9.3774194248
1 IVEX 兑换 THB
฿0.6352277456
1 IVEX 兑换 TWD
NT$0.6104955178
1 IVEX 兑换 CHF
Fr0.0169220506
1 IVEX 兑换 HKD
HK$0.1448601914
1 IVEX 兑换 MAD
.د.م0.1861425566