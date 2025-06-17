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ItsAI 价格 (SN32)

USD

ItsAI (SN32) 实时价格图表

$1.35
$1.35$1.35
-7.80%(1D)

今天 ItsAI (SN32) 的价格

今天 ItsAI (SN32) 的实时价格为 1.35 USD。目前其市值为 $ 1.70M USD。SN32 兑换 USD 的价格为实时更新。
ItsAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- ItsAI 当天价格变化为 -7.85%
- 其循环供应量为 1.26M USD

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ItsAI (SN32) 价格表现 USD

今天内，ItsAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.114974524655689
在过去30天内，ItsAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，ItsAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，ItsAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.114974524655689-7.85%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

ItsAI (SN32) 价格分析

ItsAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 1.51
$ 1.51$ 1.51

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

-1.32%

-7.85%

-22.93%

ItsAI (SN32) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

--
----

1.26M
1.26M 1.26M

什么是ItsAI (SN32)

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ItsAI (SN32) 资源

官网

ItsAI（SN32）代币经济

了解 ItsAI（SN32）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 SN32 代币的完整经济学

大家还在问：关于 ItsAI (SN32) 的其他问题

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SN32 兑换为当地货币

1 SN32 兑换 VND
35,525.25
1 SN32 兑换 AUD
A$2.052
1 SN32 兑换 GBP
0.9855
1 SN32 兑换 EUR
1.161
1 SN32 兑换 USD
$1.35
1 SN32 兑换 MYR
RM5.724
1 SN32 兑换 TRY
53.163
1 SN32 兑换 JPY
¥195.1965
1 SN32 兑换 RUB
105.84
1 SN32 兑换 INR
116.4375
1 SN32 兑换 IDR
Rp22,131.144
1 SN32 兑换 KRW
1,841.7375
1 SN32 兑换 PHP
76.599
1 SN32 兑换 EGP
￡E.67.6485
1 SN32 兑换 BRL
R$7.4115
1 SN32 兑换 CAD
C$1.8225
1 SN32 兑换 BDT
165.024
1 SN32 兑换 NGN
2,086.5465
1 SN32 兑换 UAH
56.0655
1 SN32 兑换 VES
Bs137.7
1 SN32 兑换 PKR
Rs382.32
1 SN32 兑换 KZT
691.9425
1 SN32 兑换 THB
฿43.8885
1 SN32 兑换 TWD
NT$39.798
1 SN32 兑换 AED
د.إ4.9545
1 SN32 兑换 CHF
Fr1.0935
1 SN32 兑换 HKD
HK$10.584
1 SN32 兑换 MAD
.د.م12.285
1 SN32 兑换 MXN
$25.5555