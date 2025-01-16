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ItronixAI 价格 (ITXS)

USD

ItronixAI (ITXS) 实时价格图表

$0.00104751
$0.00104751$0.00104751
+15.00%(1D)

今天 ItronixAI (ITXS) 的价格

今天 ItronixAI (ITXS) 的实时价格为 0.00104751 USD。目前其市值为 $ 1.05M USD。ITXS 兑换 USD 的价格为实时更新。
ItronixAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 84.68K USD
- ItronixAI 当天价格变化为 +15.09%
- 其循环供应量为 999.99M USD

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ItronixAI (ITXS) 价格表现 USD

今天内，ItronixAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00013731
在过去30天内，ItronixAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，ItronixAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，ItronixAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00013731+15.09%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

ItronixAI (ITXS) 价格分析

ItronixAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0.00128643
$ 0.00128643$ 0.00128643

$ 0.0014656
$ 0.0014656$ 0.0014656

-0.82%

+15.09%

+26.36%

ItronixAI (ITXS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

$ 84.68K
$ 84.68K$ 84.68K

999.99M
999.99M 999.99M

什么是ItronixAI (ITXS)

ItronixAI is a pioneering force in artificial intelligence and blockchain technology, dedicated to empowering individuals and organizations with innovative solutions that redefine creativity, efficiency, and security. By integrating advanced AI tools, a robust dual-token system ($ITX and $ITXS), and cutting-edge platforms like the Deep Learning Cloud, ItronixAI bridges the gap between technological innovation and real-world applications.

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ItronixAI (ITXS) 资源

白皮书
官网

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ITXS 兑换为当地货币

1 ITXS 兑换 AUD
A$0.0016864911
1 ITXS 兑换 GBP
0.0008484831
1 ITXS 兑换 EUR
0.0010160847
1 ITXS 兑换 USD
$0.00104751
1 ITXS 兑换 MYR
RM0.004713795
1 ITXS 兑换 TRY
0.0371237544
1 ITXS 兑换 JPY
¥0.1632125331
1 ITXS 兑换 RUB
0.1076316525
1 ITXS 兑换 INR
0.0906619905
1 ITXS 兑换 IDR
Rp17.1722923344
1 ITXS 兑换 PHP
0.0613212354
1 ITXS 兑换 EGP
￡E.0.0527630787
1 ITXS 兑换 BRL
R$0.0062955351
1 ITXS 兑换 CAD
C$0.0014979393
1 ITXS 兑换 BDT
0.1267068096
1 ITXS 兑换 NGN
1.629087552
1 ITXS 兑换 UAH
0.0440792208
1 ITXS 兑换 VES
Bs0.05656554
1 ITXS 兑换 PKR
Rs0.2918572362
1 ITXS 兑换 KZT
0.5530643298
1 ITXS 兑换 THB
฿0.0362333709
1 ITXS 兑换 TWD
NT$0.0344735541
1 ITXS 兑换 CHF
Fr0.0009532341
1 ITXS 兑换 HKD
HK$0.0081496278
1 ITXS 兑换 MAD
.د.م0.0105379506