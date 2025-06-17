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Italian Brainrot 价格 (ITALIANROT)

USD

Italian Brainrot (ITALIANROT) 实时价格图表

$0.00333651
$0.00333651$0.00333651
-23.70%(1D)

今天 Italian Brainrot (ITALIANROT) 的价格

今天 Italian Brainrot (ITALIANROT) 的实时价格为 0.00334076 USD。目前其市值为 $ 3.34M USD。ITALIANROT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Italian Brainrot 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Italian Brainrot 当天价格变化为 -23.64%
- 其循环供应量为 999.82M USD

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Italian Brainrot (ITALIANROT) 价格表现 USD

今天内，Italian Brainrot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001034266626868754
在过去30天内，Italian Brainrot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019579335
在过去60天内，Italian Brainrot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Italian Brainrot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.001034266626868754-23.64%
30天$ -0.0019579335-58.60%
60天$ 0--
90天$ 0--

Italian Brainrot (ITALIANROT) 价格分析

Italian Brainrot 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00325599
$ 0.00325599$ 0.00325599

$ 0.00445432
$ 0.00445432$ 0.00445432

$ 0.01537498
$ 0.01537498$ 0.01537498

-1.28%

-23.64%

-4.26%

Italian Brainrot (ITALIANROT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.34M
$ 3.34M$ 3.34M

--
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999.82M
999.82M 999.82M

什么是Italian Brainrot (ITALIANROT)

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官网

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ITALIANROT 兑换为当地货币

1 ITALIANROT 兑换 VND
87.9120994
1 ITALIANROT 兑换 AUD
A$0.0050779552
1 ITALIANROT 兑换 GBP
0.0024387548
1 ITALIANROT 兑换 EUR
0.0028730536
1 ITALIANROT 兑换 USD
$0.00334076
1 ITALIANROT 兑换 MYR
RM0.0141648224
1 ITALIANROT 兑换 TRY
0.1315591288
1 ITALIANROT 兑换 JPY
¥0.4830404884
1 ITALIANROT 兑换 RUB
0.261915584
1 ITALIANROT 兑换 INR
0.28814055
1 ITALIANROT 兑换 IDR
Rp54.7665486144
1 ITALIANROT 兑换 KRW
4.55763183
1 ITALIANROT 兑换 PHP
0.1895547224
1 ITALIANROT 兑换 EGP
￡E.0.1674054836
1 ITALIANROT 兑换 BRL
R$0.0183407724
1 ITALIANROT 兑换 CAD
C$0.004510026
1 ITALIANROT 兑换 BDT
0.4083745024
1 ITALIANROT 兑换 NGN
5.1634452484
1 ITALIANROT 兑换 UAH
0.1387417628
1 ITALIANROT 兑换 VES
Bs0.34075752
1 ITALIANROT 兑换 PKR
Rs0.946103232
1 ITALIANROT 兑换 KZT
1.712306538
1 ITALIANROT 兑换 THB
฿0.1086081076
1 ITALIANROT 兑换 TWD
NT$0.0984856048
1 ITALIANROT 兑换 AED
د.إ0.0122605892
1 ITALIANROT 兑换 CHF
Fr0.0027060156
1 ITALIANROT 兑换 HKD
HK$0.0261915584
1 ITALIANROT 兑换 MAD
.د.م0.030400916
1 ITALIANROT 兑换 MXN
$0.0632405868