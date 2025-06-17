Italian Brainrot 价格 (ITALIANROT)
今天 Italian Brainrot (ITALIANROT) 的实时价格为 0.00334076 USD。目前其市值为 $ 3.34M USD。ITALIANROT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Italian Brainrot 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Italian Brainrot 当天价格变化为 -23.64%
- 其循环供应量为 999.82M USD
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今天内，Italian Brainrot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001034266626868754。
在过去30天内，Italian Brainrot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019579335。
在过去60天内，Italian Brainrot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Italian Brainrot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.001034266626868754
|-23.64%
|30天
|$ -0.0019579335
|-58.60%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Italian Brainrot 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.28%
-23.64%
-4.26%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 ITALIANROT 兑换 VND
₫87.9120994
|1 ITALIANROT 兑换 AUD
A$0.0050779552
|1 ITALIANROT 兑换 GBP
￡0.0024387548
|1 ITALIANROT 兑换 EUR
€0.0028730536
|1 ITALIANROT 兑换 USD
$0.00334076
|1 ITALIANROT 兑换 MYR
RM0.0141648224
|1 ITALIANROT 兑换 TRY
₺0.1315591288
|1 ITALIANROT 兑换 JPY
¥0.4830404884
|1 ITALIANROT 兑换 RUB
₽0.261915584
|1 ITALIANROT 兑换 INR
₹0.28814055
|1 ITALIANROT 兑换 IDR
Rp54.7665486144
|1 ITALIANROT 兑换 KRW
₩4.55763183
|1 ITALIANROT 兑换 PHP
₱0.1895547224
|1 ITALIANROT 兑换 EGP
￡E.0.1674054836
|1 ITALIANROT 兑换 BRL
R$0.0183407724
|1 ITALIANROT 兑换 CAD
C$0.004510026
|1 ITALIANROT 兑换 BDT
৳0.4083745024
|1 ITALIANROT 兑换 NGN
₦5.1634452484
|1 ITALIANROT 兑换 UAH
₴0.1387417628
|1 ITALIANROT 兑换 VES
Bs0.34075752
|1 ITALIANROT 兑换 PKR
Rs0.946103232
|1 ITALIANROT 兑换 KZT
₸1.712306538
|1 ITALIANROT 兑换 THB
฿0.1086081076
|1 ITALIANROT 兑换 TWD
NT$0.0984856048
|1 ITALIANROT 兑换 AED
د.إ0.0122605892
|1 ITALIANROT 兑换 CHF
Fr0.0027060156
|1 ITALIANROT 兑换 HKD
HK$0.0261915584
|1 ITALIANROT 兑换 MAD
.د.م0.030400916
|1 ITALIANROT 兑换 MXN
$0.0632405868