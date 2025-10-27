It Coin（IT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00278389$ 0.00278389 $ 0.00278389 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +1.85% 涨跌幅（1D） +24.83% 漲跌幅（7D） +38.16% 漲跌幅（7D） +38.16%

It Coin（IT）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，IT 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。IT 的历史最高价为 $ 0.00278389，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，IT 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.85%，过去 24 小时内变动为 +24.83%，过去 7 天内累计变动为 +38.16%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

It Coin（IT）市场信息

市值 $ 473.05K$ 473.05K $ 473.05K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 473.05K$ 473.05K $ 473.05K 流通量 999.75M 999.75M 999.75M 总供应量 999,747,727.42414 999,747,727.42414 999,747,727.42414

It Coin 的当前市值为 $ 473.05K, 它过去 24 小时的交易量为 --。IT 的流通量为 999.75M，总供应量是 999747727.42414，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 473.05K。