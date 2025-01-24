今天 ISTARAI by Virtuals (ISTAR) 的价格

今天 ISTARAI by Virtuals (ISTAR) 的实时价格为 0.00054859 USD。目前其市值为 $ 546.35K USD。ISTAR 兑换 USD 的价格为实时更新。

ISTARAI by Virtuals 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 14.06K USD

- ISTARAI by Virtuals 当天价格变化为 -12.71%

- 其循环供应量为 995.92M USD

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