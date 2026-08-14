Islands 今日价格

Islands (ISLANDS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.67%。当前 ISLANDS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ISLANDS。

Islands 目前市值在 $ 13,139.67 排名第 #-，流通供应量为 878.08M ISLANDS。过去 24 小时内，ISLANDS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00132993，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ISLANDS 在过去一小时内波动了 +2.52%，过去7 天内波动了 -49.01%。过去一天，总交易量达到 --。

Islands（ISLANDS）市场信息

市值 $ 13.14K$ 13.14K $ 13.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.14K$ 13.14K $ 13.14K 流通量 878.08M 878.08M 878.08M 总供应量 878,076,689.151399 878,076,689.151399 878,076,689.151399

Islands 的当前市值为 $ 13.14K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ISLANDS 的流通量为 878.08M，总供应量是 878076689.151399，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.14K。