ISLAND Token 今日价格

ISLAND Token (ISLAND) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 9.52%。当前 ISLAND 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ISLAND。

ISLAND Token 目前市值在 $ 61,203 排名第 #-，流通供应量为 136.54M ISLAND。过去 24 小时内，ISLAND 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.218554，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ISLAND 在过去一小时内波动了 -0.32%，过去7 天内波动了 -84.30%。过去一天，总交易量达到 $ 10.55K。

ISLAND Token（ISLAND）市场信息

市值 $ 61.20K$ 61.20K $ 61.20K 成交量（24H） $ 10.55K$ 10.55K $ 10.55K 完全稀释市值 $ 333.02K$ 333.02K $ 333.02K 流通量 136.54M 136.54M 136.54M 总供应量 926,981,072.7027199 926,981,072.7027199 926,981,072.7027199

ISLAND Token 的当前市值为 $ 61.20K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.55K。ISLAND 的流通量为 136.54M，总供应量是 926981072.7027199，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 333.02K。