Islamic Coin（ISLM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.0179147 24H最高价 $ 0.0180274 历史最高 $ 0.303274 最低价 $ 0.01742755 涨跌幅（1H） -0.26% 涨跌幅（1D） -0.07% 漲跌幅（7D） -0.98%

Islamic Coin（ISLM）当前实时价格为 $0.01795073。过去 24 小时内，ISLM 的交易价格在 $ 0.0179147 至 $ 0.0180274 之间波动，市场活跃度显著。ISLM 的历史最高价为 $ 0.303274，历史最低价为 $ 0.01742755。

从短期表现来看，ISLM 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.26%，过去 24 小时内变动为 -0.07%，过去 7 天内累计变动为 -0.98%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Islamic Coin（ISLM）市场信息

市值 $ 39.37M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 363.33M 流通量 2.19B 总供应量 20,240,755,620.60098

Islamic Coin 的当前市值为 $ 39.37M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ISLM 的流通量为 2.19B，总供应量是 20240755620.60098，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 363.33M。