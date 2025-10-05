Ishi Go（ISHI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00005343 $ 0.00005343 $ 0.00005343 24H最低价 $ 0.00005596 $ 0.00005596 $ 0.00005596 24H最高价 24H最低价 $ 0.00005343$ 0.00005343 $ 0.00005343 24H最高价 $ 0.00005596$ 0.00005596 $ 0.00005596 历史最高 $ 0.00194537$ 0.00194537 $ 0.00194537 最低价 $ 0.00000845$ 0.00000845 $ 0.00000845 涨跌幅（1H） +0.35% 涨跌幅（1D） -1.12% 漲跌幅（7D） +70.48% 漲跌幅（7D） +70.48%

Ishi Go（ISHI）当前实时价格为 $0.00005493。过去 24 小时内，ISHI 的交易价格在 $ 0.00005343 至 $ 0.00005596 之间波动，市场活跃度显著。ISHI 的历史最高价为 $ 0.00194537，历史最低价为 $ 0.00000845。

从短期表现来看，ISHI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.35%，过去 24 小时内变动为 -1.12%，过去 7 天内累计变动为 +70.48%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ishi Go（ISHI）市场信息

市值 $ 54.93K$ 54.93K $ 54.93K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 54.93K$ 54.93K $ 54.93K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ishi Go 的当前市值为 $ 54.93K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ISHI 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 54.93K。