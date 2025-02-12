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iShares Silver Trust Defichain 价格 (DSLV)

USD

iShares Silver Trust Defichain (DSLV) 实时价格图表

$2.58
$2.58$2.58
+8.30%(1D)

今天 iShares Silver Trust Defichain (DSLV) 的价格

今天 iShares Silver Trust Defichain (DSLV) 的实时价格为 2.58 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DSLV 兑换 USD 的价格为实时更新。
iShares Silver Trust Defichain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.47 USD
- iShares Silver Trust Defichain 当天价格变化为 +8.31%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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iShares Silver Trust Defichain (DSLV) 价格表现 USD

今天内，iShares Silver Trust Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.198158
在过去30天内，iShares Silver Trust Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.0921862480
在过去60天内，iShares Silver Trust Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2288720580
在过去90天内，iShares Silver Trust Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.3324381460799896

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.198158+8.31%
30天$ +5.0921862480+197.37%
60天$ -0.2288720580-8.87%
90天$ +1.3324381460799896+106.80%

iShares Silver Trust Defichain (DSLV) 价格分析

iShares Silver Trust Defichain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 2.38
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$ 2.59
$ 2.59$ 2.59

$ 26.74
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+0.09%

+8.31%

+117.15%

iShares Silver Trust Defichain (DSLV) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 0.47
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0.00
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什么是iShares Silver Trust Defichain (DSLV)

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iShares Silver Trust Defichain (DSLV) 资源

官网

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$2.58
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249.0216
1 DSLV 兑换 INR
223.2474
1 DSLV 兑换 IDR
Rp42,295.0752
1 DSLV 兑换 PHP
150.1044
1 DSLV 兑换 EGP
￡E.130.161
1 DSLV 兑换 BRL
R$14.8608
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