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iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain 价格 (DEEM)

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iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) 实时价格图表

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今天 iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) 的价格

今天 iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) 的实时价格为 1.88 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DEEM 兑换 USD 的价格为实时更新。
iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.68 USD
- iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) 价格表现 USD

今天内，iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.1458913960
在过去60天内，iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0509299520
在过去90天内，iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.0983121656158795

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -1.1458913960-60.95%
60天$ -0.0509299520-2.70%
90天$ -2.0983121656158795-52.74%

iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) 价格分析

iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM)

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iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) 资源

官网

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