Ironclad USD 价格 (IUSD)
今天 Ironclad USD (IUSD) 的实时价格为 0.999811 USD。目前其市值为 $ 472.96K USD。IUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ironclad USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 205.53K USD
- Ironclad USD 当天价格变化为 -0.52%
- 其循环供应量为 473.16K USD
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今天内，Ironclad USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0052926322975144。
在过去30天内，Ironclad USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012155702。
在过去60天内，Ironclad USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0053511884。
在过去90天内，Ironclad USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0052926322975144
|-0.52%
|30天
|$ -0.0012155702
|-0.12%
|60天
|$ +0.0053511884
|+0.54%
|90天
|$ 0
|--
Ironclad USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.32%
-0.52%
+0.31%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Ironclad Finance is a decentralized lending protocol acting as the Ethereum (ETH) liquidity hub on Mode Network, a Layer 2 scaling solution for Ethereum. Users can lend and borrow various crypto assets and mint iUSD with their stablecoins, ETH, MODE, and LRTs to maximize their on-chain yield. Ironclad Finance leverages blockchain technology to provide a secure and efficient platform for decentralized lending and borrowing.
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|1 IUSD 兑换 AUD
A$1.5996976
|1 IUSD 兑换 GBP
￡0.7998488
|1 IUSD 兑换 EUR
€0.95981856
|1 IUSD 兑换 USD
$0.999811
|1 IUSD 兑换 MYR
RM4.46915517
|1 IUSD 兑换 TRY
₺35.30332641
|1 IUSD 兑换 JPY
¥156.83035346
|1 IUSD 兑换 RUB
₽111.46892839
|1 IUSD 兑换 INR
₹85.74379136
|1 IUSD 兑换 IDR
Rp16,125.98161333
|1 IUSD 兑换 PHP
₱57.87905879
|1 IUSD 兑换 EGP
￡E.50.76040447
|1 IUSD 兑换 BRL
R$6.1988282
|1 IUSD 兑换 CAD
C$1.43972784
|1 IUSD 兑换 BDT
৳119.4774145
|1 IUSD 兑换 NGN
₦1,545.29788349
|1 IUSD 兑换 UAH
₴42.10204121
|1 IUSD 兑换 VES
Bs50.990361
|1 IUSD 兑换 PKR
Rs278.6473257
|1 IUSD 兑换 KZT
₸524.83078823
|1 IUSD 兑换 THB
฿34.26352297
|1 IUSD 兑换 TWD
NT$32.88378379
|1 IUSD 兑换 CHF
Fr0.8998299
|1 IUSD 兑换 HKD
HK$7.76853147
|1 IUSD 兑换 MAD
.د.م10.10808921