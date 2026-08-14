IRONCLAD SECURITY 今日价格

IRONCLAD SECURITY (ICLAD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.12%。当前 ICLAD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ICLAD。

IRONCLAD SECURITY 目前市值在 $ 62,989 排名第 #-，流通供应量为 696.03M ICLAD。过去 24 小时内，ICLAD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ICLAD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +7.30%。过去一天，总交易量达到 --。

IRONCLAD SECURITY（ICLAD）市场信息

市值 $ 62.99K$ 62.99K $ 62.99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 88.92K$ 88.92K $ 88.92K 流通量 696.03M 696.03M 696.03M 总供应量 982,529,427.8382033 982,529,427.8382033 982,529,427.8382033

IRONCLAD SECURITY 的当前市值为 $ 62.99K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ICLAD 的流通量为 696.03M，总供应量是 982529427.8382033，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 88.92K。