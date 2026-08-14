IRON Titanium 今日价格

IRON Titanium (TITAN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.19%。当前 TITAN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TITAN。

IRON Titanium 目前市值在 $ 70,401 排名第 #-，流通供应量为 35.01T TITAN。过去 24 小时内，TITAN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 64.19，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TITAN 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3.19%。过去一天，总交易量达到 --。

IRON Titanium（TITAN）市场信息

市值 $ 70.40K$ 70.40K $ 70.40K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 70.40K$ 70.40K $ 70.40K 流通量 35.01T 35.01T 35.01T 总供应量 35,005,725,274,582.63 35,005,725,274,582.63 35,005,725,274,582.63

IRON Titanium 的当前市值为 $ 70.40K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TITAN 的流通量为 35.01T，总供应量是 35005725274582.63，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 70.40K。