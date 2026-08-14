Iron Claw 今日价格

Iron Claw (IRONCLAW) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 IRONCLAW 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 IRONCLAW。

Iron Claw 目前市值在 $ 23,490 排名第 #-，流通供应量为 100.00B IRONCLAW。过去 24 小时内，IRONCLAW 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，IRONCLAW 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

Iron Claw（IRONCLAW）市场信息

市值 $ 23.49K$ 23.49K $ 23.49K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 23.49K$ 23.49K $ 23.49K 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Iron Claw 的当前市值为 $ 23.49K, 它过去 24 小时的交易量为 --。IRONCLAW 的流通量为 100.00B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.49K。