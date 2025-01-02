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Iron Bank EUR 价格 (IBEUR)

USD

Iron Bank EUR (IBEUR) 实时价格图表

$0.786231
$0.786231$0.786231
+3.00%(1D)

今天 Iron Bank EUR (IBEUR) 的价格

今天 Iron Bank EUR (IBEUR) 的实时价格为 0.786231 USD。目前其市值为 $ 2.36M USD。IBEUR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Iron Bank EUR 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 634.00 USD
- Iron Bank EUR 当天价格变化为 +3.01%
- 其循环供应量为 3.00M USD

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Iron Bank EUR (IBEUR) 价格表现 USD

今天内，Iron Bank EUR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02296264
在过去30天内，Iron Bank EUR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0744077224
在过去60天内，Iron Bank EUR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0679912913
在过去90天内，Iron Bank EUR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2008232945447704

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.02296264+3.01%
30天$ -0.0744077224-9.46%
60天$ -0.0679912913-8.64%
90天$ -0.2008232945447704-20.34%

Iron Bank EUR (IBEUR) 价格分析

Iron Bank EUR 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.76311
$ 0.76311$ 0.76311

$ 0.786403
$ 0.786403$ 0.786403

$ 1.77
$ 1.77$ 1.77

-0.02%

+3.01%

+6.13%

Iron Bank EUR (IBEUR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.36M
$ 2.36M$ 2.36M

$ 634.00
$ 634.00$ 634.00

3.00M
3.00M 3.00M

什么是Iron Bank EUR (IBEUR)

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Iron Bank EUR (IBEUR) 资源

官网

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$0.786231
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1 IBEUR 兑换 INR
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Rp12,681.14338593
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