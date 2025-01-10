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Iron Bank 价格 (IB)

USD

Iron Bank (IB) 实时价格图表

$0.434072
$0.434072$0.434072
-2.20%(1D)

今天 Iron Bank (IB) 的价格

今天 Iron Bank (IB) 的实时价格为 0.434072 USD。目前其市值为 $ 82.41K USD。IB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Iron Bank 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 13.96 USD
- Iron Bank 当天价格变化为 -2.25%
- 其循环供应量为 189.84K USD

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Iron Bank (IB) 价格表现 USD

今天内，Iron Bank 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0099987795044365
在过去30天内，Iron Bank 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0473335982
在过去60天内，Iron Bank 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0166957981
在过去90天内，Iron Bank 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0192822102661205

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0099987795044365-2.25%
30天$ -0.0473335982-10.90%
60天$ +0.0166957981+3.85%
90天$ +0.0192822102661205+4.65%

Iron Bank (IB) 价格分析

Iron Bank 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.428677
$ 0.428677$ 0.428677

$ 0.447963
$ 0.447963$ 0.447963

$ 253.73
$ 253.73$ 253.73

--

-2.25%

-45.39%

Iron Bank (IB) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 82.41K
$ 82.41K$ 82.41K

$ 13.96
$ 13.96$ 13.96

189.84K
189.84K 189.84K

什么是Iron Bank (IB)

Iron Bank is a decentralized lending platform focused on capital efficiency allowing protocols and individuals to supply and borrow cryptoassets.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Iron Bank (IB) 资源

官网

大家还在问：关于 Iron Bank (IB) 的其他问题

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IB 兑换为当地货币

1 IB 兑换 AUD
A$0.69885592
1 IB 兑换 GBP
0.35159832
1 IB 兑换 EUR
0.42104984
1 IB 兑换 USD
$0.434072
1 IB 兑换 MYR
RM1.94898328
1 IB 兑换 TRY
15.37917096
1 IB 兑换 JPY
¥68.5399688
1 IB 兑换 RUB
44.09737448
1 IB 兑换 INR
37.32585128
1 IB 兑换 IDR
Rp7,001.16031016
1 IB 兑换 PHP
25.38453056
1 IB 兑换 EGP
￡E.21.9423396
1 IB 兑换 BRL
R$2.6261356
1 IB 兑换 CAD
C$0.62506368
1 IB 兑换 BDT
52.94810256
1 IB 兑换 NGN
671.93477456
1 IB 兑换 UAH
18.40031208
1 IB 兑换 VES
Bs23.005816
1 IB 兑换 PKR
Rs121.04531792
1 IB 兑换 KZT
228.21769472
1 IB 兑换 THB
฿15.01020976
1 IB 兑换 TWD
NT$14.30701312
1 IB 兑换 CHF
Fr0.39500552
1 IB 兑换 HKD
HK$3.37708016
1 IB 兑换 MAD
.د.م4.36676432