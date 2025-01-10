Iron Bank 价格 (IB)
今天 Iron Bank (IB) 的实时价格为 0.434072 USD。目前其市值为 $ 82.41K USD。IB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Iron Bank 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 13.96 USD
- Iron Bank 当天价格变化为 -2.25%
- 其循环供应量为 189.84K USD
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今天内，Iron Bank 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0099987795044365。
在过去30天内，Iron Bank 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0473335982。
在过去60天内，Iron Bank 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0166957981。
在过去90天内，Iron Bank 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0192822102661205。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0099987795044365
|-2.25%
|30天
|$ -0.0473335982
|-10.90%
|60天
|$ +0.0166957981
|+3.85%
|90天
|$ +0.0192822102661205
|+4.65%
Iron Bank 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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-2.25%
-45.39%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Iron Bank is a decentralized lending platform focused on capital efficiency allowing protocols and individuals to supply and borrow cryptoassets.
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|1 IB 兑换 AUD
A$0.69885592
|1 IB 兑换 GBP
￡0.35159832
|1 IB 兑换 EUR
€0.42104984
|1 IB 兑换 USD
$0.434072
|1 IB 兑换 MYR
RM1.94898328
|1 IB 兑换 TRY
₺15.37917096
|1 IB 兑换 JPY
¥68.5399688
|1 IB 兑换 RUB
₽44.09737448
|1 IB 兑换 INR
₹37.32585128
|1 IB 兑换 IDR
Rp7,001.16031016
|1 IB 兑换 PHP
₱25.38453056
|1 IB 兑换 EGP
￡E.21.9423396
|1 IB 兑换 BRL
R$2.6261356
|1 IB 兑换 CAD
C$0.62506368
|1 IB 兑换 BDT
৳52.94810256
|1 IB 兑换 NGN
₦671.93477456
|1 IB 兑换 UAH
₴18.40031208
|1 IB 兑换 VES
Bs23.005816
|1 IB 兑换 PKR
Rs121.04531792
|1 IB 兑换 KZT
₸228.21769472
|1 IB 兑换 THB
฿15.01020976
|1 IB 兑换 TWD
NT$14.30701312
|1 IB 兑换 CHF
Fr0.39500552
|1 IB 兑换 HKD
HK$3.37708016
|1 IB 兑换 MAD
.د.م4.36676432