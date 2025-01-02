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IPVERSE 价格 (IPV)

USD

IPVERSE (IPV) 实时价格图表

$0.00180143
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0.00%(1D)

今天 IPVERSE (IPV) 的价格

今天 IPVERSE (IPV) 的实时价格为 0.00180143 USD。目前其市值为 $ 270.22K USD。IPV 兑换 USD 的价格为实时更新。
IPVERSE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 66.78 USD
- IPVERSE 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 150.00M USD

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IPVERSE (IPV) 价格表现 USD

今天内，IPVERSE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，IPVERSE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012777166
在过去60天内，IPVERSE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013505778
在过去90天内，IPVERSE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02210200054089868

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0012777166-70.92%
60天$ -0.0013505778-74.97%
90天$ -0.02210200054089868-92.46%

IPVERSE (IPV) 价格分析

IPVERSE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.74
$ 4.74$ 4.74

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--

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IPVERSE (IPV) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 270.22K
$ 270.22K$ 270.22K

$ 66.78
$ 66.78$ 66.78

150.00M
150.00M 150.00M

什么是IPVERSE (IPV)

A New Paradigm for Blockchain-Based IP Services

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IPVERSE (IPV) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 IPVERSE (IPV) 的其他问题

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IPV 兑换为当地货币

1 IPV 兑换 AUD
A$0.002882288
1 IPV 兑换 GBP
0.001441144
1 IPV 兑换 EUR
0.0017293728
1 IPV 兑换 USD
$0.00180143
1 IPV 兑换 MYR
RM0.0080523921
1 IPV 兑换 TRY
0.0636084933
1 IPV 兑换 JPY
¥0.2832748675
1 IPV 兑换 RUB
0.200859445
1 IPV 兑换 INR
0.1544546082
1 IPV 兑换 IDR
Rp29.0553185129
1 IPV 兑换 PHP
0.1043388256
1 IPV 兑换 EGP
￡E.0.0914405868
1 IPV 兑换 BRL
R$0.0114390805
1 IPV 兑换 CAD
C$0.0025940592
1 IPV 兑换 BDT
0.215270885
1 IPV 兑换 NGN
2.7885776114
1 IPV 兑换 UAH
0.0757681458
1 IPV 兑换 VES
Bs0.09187293
1 IPV 兑换 PKR
Rs0.5017883265
1 IPV 兑换 KZT
0.9456246499
1 IPV 兑换 THB
฿0.0617710347
1 IPV 兑换 TWD
NT$0.0592490327
1 IPV 兑换 CHF
Fr0.001621287
1 IPV 兑换 HKD
HK$0.0139971111
1 IPV 兑换 MAD
.د.م0.018194443