IoTeXPad 价格 (TEX)
今天 IoTeXPad (TEX) 的实时价格为 0.00170925 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。TEX 兑换 USD 的价格为实时更新。
IoTeXPad 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.70 USD
- IoTeXPad 当天价格变化为 -1.94%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，IoTeXPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，IoTeXPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001019241。
在过去60天内，IoTeXPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000898711。
在过去90天内，IoTeXPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000310110629721587。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-1.94%
|30天
|$ -0.0001019241
|-5.96%
|60天
|$ -0.0000898711
|-5.25%
|90天
|$ +0.0000310110629721587
|+1.85%
IoTeXPad 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.29%
-1.94%
-1.18%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Iotexpad is the first launchpad native to the Iotex ecosystem. Built, launched, and powered by Iotex. A fast, secure, and scalable layer-2 solution on Ethereum. $TEX will ensue to be an integral part of the Iotex ecosystem designated to entail a vast number of services to emerging projects developing on the XRC-20 network. Iotexpad is a top tier incubator for the iotex ecosystem.
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|1 TEX 兑换 AUD
A$0.0027348
|1 TEX 兑换 GBP
￡0.0013844925
|1 TEX 兑换 EUR
€0.00164088
|1 TEX 兑换 USD
$0.00170925
|1 TEX 兑换 MYR
RM0.0076403475
|1 TEX 兑换 TRY
₺0.0608663925
|1 TEX 兑换 JPY
¥0.26589093
|1 TEX 兑换 RUB
₽0.1726171575
|1 TEX 兑换 INR
₹0.147850125
|1 TEX 兑换 IDR
Rp28.02048732
|1 TEX 兑换 PHP
₱0.0998714775
|1 TEX 兑换 EGP
￡E.0.08600946
|1 TEX 兑换 BRL
R$0.0103067775
|1 TEX 兑换 CAD
C$0.00246132
|1 TEX 兑换 BDT
৳0.2084088525
|1 TEX 兑换 NGN
₦2.6541063075
|1 TEX 兑换 UAH
₴0.0721816275
|1 TEX 兑换 VES
Bs0.0922995
|1 TEX 兑换 PKR
Rs0.476641455
|1 TEX 兑换 KZT
₸0.906757125
|1 TEX 兑换 THB
฿0.05818287
|1 TEX 兑换 TWD
NT$0.0559437525
|1 TEX 兑换 CHF
Fr0.001538325
|1 TEX 兑换 HKD
HK$0.013297965
|1 TEX 兑换 MAD
.د.م0.017126685