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Iota Velocimeter 价格 (IVM)

USD

Iota Velocimeter (IVM) 实时价格图表

$1.61
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+3.60%(1D)

今天 Iota Velocimeter (IVM) 的价格

今天 Iota Velocimeter (IVM) 的实时价格为 1.61 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。IVM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Iota Velocimeter 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 479.50 USD
- Iota Velocimeter 当天价格变化为 +3.74%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Iota Velocimeter (IVM) 价格表现 USD

今天内，Iota Velocimeter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.058145
在过去30天内，Iota Velocimeter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2953762350
在过去60天内，Iota Velocimeter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1290149350
在过去90天内，Iota Velocimeter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.058145+3.74%
30天$ -0.2953762350-18.34%
60天$ -0.1290149350-8.01%
90天$ 0--

Iota Velocimeter (IVM) 价格分析

Iota Velocimeter 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.55
$ 1.55$ 1.55

$ 1.7
$ 1.7$ 1.7

$ 4.5
$ 4.5$ 4.5

+0.27%

+3.74%

-19.15%

Iota Velocimeter (IVM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 479.50
$ 479.50$ 479.50

0.00
0.00 0.00

什么是Iota Velocimeter (IVM)

This is a solidly-like DEX on iota. IVM is the reward token of Velocimeter on IOTA. Velocimeter rewards liquidity providers with oIVM, uses veLP as its solidly-veNFT and lets veLP holders direct emissions by voting. Leveraging the ve33 model, voters and LPs earn rewards through protocol emissions, incentives, trading fees, exercise redemption fees - creating a self-sustaining liquidity flywheel...

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Iota Velocimeter (IVM) 资源

官网

大家还在问：关于 Iota Velocimeter (IVM) 的其他问题

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IVM 兑换为当地货币

1 IVM 兑换 AUD
A$2.5599
1 IVM 兑换 GBP
1.3041
1 IVM 兑换 EUR
1.5295
1 IVM 兑换 USD
$1.61
1 IVM 兑换 MYR
RM7.1484
1 IVM 兑换 TRY
57.3965
1 IVM 兑换 JPY
¥251.0795
1 IVM 兑换 RUB
159.229
1 IVM 兑换 INR
139.2811
1 IVM 兑换 IDR
Rp25,967.7383
1 IVM 兑换 PHP
94.2172
1 IVM 兑换 EGP
￡E.80.9347
1 IVM 兑换 BRL
R$9.6922
1 IVM 兑换 CAD
C$2.3023
1 IVM 兑换 BDT
194.9549
1 IVM 兑换 NGN
2,496.1118
1 IVM 兑换 UAH
67.8293
1 IVM 兑换 VES
Bs88.55
1 IVM 兑换 PKR
Rs446.4691
1 IVM 兑换 KZT
838.971
1 IVM 兑换 THB
฿54.4985
1 IVM 兑换 TWD
NT$52.7758
1 IVM 兑换 CHF
Fr1.449
1 IVM 兑换 HKD
HK$12.5258
1 IVM 兑换 MAD
.د.م16.0678