Iota Velocimeter 价格 (IVM)
今天 Iota Velocimeter (IVM) 的实时价格为 1.61 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。IVM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Iota Velocimeter 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 479.50 USD
- Iota Velocimeter 当天价格变化为 +3.74%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Iota Velocimeter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.058145。
在过去30天内，Iota Velocimeter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2953762350。
在过去60天内，Iota Velocimeter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1290149350。
在过去90天内，Iota Velocimeter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.058145
|+3.74%
|30天
|$ -0.2953762350
|-18.34%
|60天
|$ -0.1290149350
|-8.01%
|90天
|$ 0
|--
Iota Velocimeter 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.27%
+3.74%
-19.15%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
This is a solidly-like DEX on iota. IVM is the reward token of Velocimeter on IOTA. Velocimeter rewards liquidity providers with oIVM, uses veLP as its solidly-veNFT and lets veLP holders direct emissions by voting. Leveraging the ve33 model, voters and LPs earn rewards through protocol emissions, incentives, trading fees, exercise redemption fees - creating a self-sustaining liquidity flywheel...
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|1 IVM 兑换 AUD
A$2.5599
|1 IVM 兑换 GBP
￡1.3041
|1 IVM 兑换 EUR
€1.5295
|1 IVM 兑换 USD
$1.61
|1 IVM 兑换 MYR
RM7.1484
|1 IVM 兑换 TRY
₺57.3965
|1 IVM 兑换 JPY
¥251.0795
|1 IVM 兑换 RUB
₽159.229
|1 IVM 兑换 INR
₹139.2811
|1 IVM 兑换 IDR
Rp25,967.7383
|1 IVM 兑换 PHP
₱94.2172
|1 IVM 兑换 EGP
￡E.80.9347
|1 IVM 兑换 BRL
R$9.6922
|1 IVM 兑换 CAD
C$2.3023
|1 IVM 兑换 BDT
৳194.9549
|1 IVM 兑换 NGN
₦2,496.1118
|1 IVM 兑换 UAH
₴67.8293
|1 IVM 兑换 VES
Bs88.55
|1 IVM 兑换 PKR
Rs446.4691
|1 IVM 兑换 KZT
₸838.971
|1 IVM 兑换 THB
฿54.4985
|1 IVM 兑换 TWD
NT$52.7758
|1 IVM 兑换 CHF
Fr1.449
|1 IVM 兑换 HKD
HK$12.5258
|1 IVM 兑换 MAD
.د.م16.0678